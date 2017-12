A Milano sarà un Natale all'insegna delle nuvole. Questa è la prima tendenza delle previsioni meteo per la giornata che aprirà le festività natalizie. Fino al 25 dicembre, però, le condizioni meteorologiche si preannunciano diverse: cielo sereno, ma temperature rigide che, per quanto riguarda i valori minimi, potranno scendere anche a tre gradi sottozero. È l'effetto di una situazione di alta pressione che da oggi, giorno del solstizio d'inverno, perdurerà fino alla Vigilia di Natale. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 dicembre sul capoluogo lombardo splederà il sole, ma le temperature massime non supereranno i 7 gradi: durante le notte e al mattino, come avvenuto oggi, potranno esserci delle gelate.

A Natale e Santo Stefano cielo coperto e pioggia.

Proprio nel giorno di Natale, lunedì 25 dicembre, il cielo diverrà via via più coperto a Milano e in tutto il Nord. Se sul capoluogo lombardo a Natale il rischio pioggia sembra al momento scongiurato, altrettanto non si potrà dire per il giorno di Santo Stefano e i seguenti. Le precipitazioni, deboli, sono infatti attese per le giornate di martedì 26, mercoledì 27 dicembre e anche per i giorni seguenti, per via di un’intensa perturbazione atlantica, alimentata da venti meridionali, che porterà anche intense nevicate sulle Alpi sopra i 900/1100 metri. È ancora troppo presto, invece, per capire "cosa farà" il meteo a Capodanno: le prime tendenze parlano di una possibile "rimonta anticiclonica" con tempo più stabile, ma anche il meteo, come molti di noi, deciderà all'ultimo come festeggiare il nuovo anno.