Un weekend "malinconico", all'insegna di cielo grigio e pioggia. Queste, in sintesi, le previsioni meteo a Milano durante il fine settimana che va da venerdì 23 novembre a domenica 25 novembre. Il weekend si apre col "Black friday" ed effettivamente il cielo non promette nulla di buono: il sole resterà ben coperto dalle nuvole (come avvenuto spesso nelle ultime settimane) e il capoluogo lombardo sarà bagnato da una pioggia che potrà variare da debole a intensa. Le temperature saranno comprese in una forbice tra i 6 e i 9 gradi. Sabato 24 novembre la situazione sarà più o meno simile: si alzano leggermente le temperature e la pioggia durerà almeno tutta la mattinata. Solo nel pomeriggio le precipitazioni cesseranno, anche se il cielo resterà coperto. Domenica 25 novembre l'ulteriore aumento delle temperature porterà al mattino un po' di foschia. In giornata, dopo una mattinata all'insegna del cielo coperto, potremmo assistere a qualche sprazzo di sole nel pomeriggio, grazie a fugaci schiarite. Nessuna illusione, però: in serata è infatti previsto il ritorno di debole precipitazioni.

Per vedere un lieve miglioramento sul fronte meteo bisognerà aspettare la prossima settimana, anche se le previsioni in questo caso sono ancora poco attendibili. In linea generale, come riporta il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), su tutta la Lombardia a partire da martedì 27 novembre ci sarà la tendenza ad un miglioramento con possibilità di maggiori schiarite.