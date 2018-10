Ancora un'assaggio d'estate per Milano, almeno per un giorno. Mercoledì infatti sul capoluogo lombardo e su diverse regioni di Nord-Ovest splenderà un sole quasi estivo, con le temperature massime che raggiungeranno anche i 28° gradi. Picchi di 30° invece per molte città della pianura come Cremona, Lodi, Brescia e Piacenza. Le minime però non subiranno variazioni e rimarranno stabili (al mattino non lasciate dunque il cappotto a casa!). Si tratta di valori assolutamente anomali anche oltre 10°C sopra la norma per il periodo. Temperature fino a 25-26° gradi potranno interessare anche il fondovalle della Val d’Adige, il Veneto centro-occidentale e il Friuli Venezia Giulia. Solo qualche giorno fa la città di Milano è stata colpita da una tromba d'aria che ha nettamente abbassato le temperature minime che hanno raggiunto i 7°.