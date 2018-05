L'instabilità che sta caratterizzando tutto il mese di maggio non accenna a diminuire, almeno per quanto riguarda il clima a Milano. Anche la settimana appena iniziata sarà all'insegna dei repentini cambiamenti meteorologici, che per esempio nella giornata di domenica 13 maggio hanno visto ampie schiarite alternarsi a un violento temporale. Nessuna eccezione nemmeno all'inizio di questa settimana: lunedì 14 maggio il cielo resterà molto nuvoloso, con la possibilità di qualche schiarita ma anche il rischio di violenti rovesci, soprattutto nel tardo pomeriggio. Tanto che, fino alla mezzanotte del 14 maggio, restano attive l'allerta meteo e le procedure di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro, per il rischio di possibili esondazioni. Martedì 15 maggio su Milano il cielo rimarrà molto nuvoloso, con elevata probabilità di precipitazioni soprattutto al mattino. Le temperature massime, sia lunedì 14 sia martedì 15, rimarranno ben al di sotto dei 20 gradi, con picchi massimi di 17-18 gradi. Saranno dunque giornate decisamente fresche.

Anche se nel quadro di generale instabilità, il meteo migliora a partire da mercoledì 16 maggio: nella parte centrale della settimana aumentano le schiarite e le temperature tornano a salire verso valori più in linea con la stagione. Mercoledì 16 e giovedì 17 maggio le massime si attesteranno attorno ai 22-24 gradi e la nuvolosità diminuirà. La pioggia tornerà protagonista a partire dalla serata di venerdì 18 maggio e soprattutto nella giornata di sabato 19 maggio, quando si riproporrà la situazione che si è vissuta nel weekend appena trascorso: a brevi schiarite potrebbero seguire forti temporali. Una sorta di clima "tropicale" che al momento sembra non voler abbandonare Milano, mettendo a dura prova le difese immunitarie dei cittadini, alle prese con continui cambiamenti climatici.