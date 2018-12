Dopo un weekend all'insegna del vortice di aria gelida proveniente dall'Atlantico che ha colpito Milano e le principali città della Lombardia, questa settimana si apre all'insegna di un cielo soleggiato con temperature in rialzo. Le correnti miti provenienti da ovest-nordovest hanno infatti investito gran parte della regione alpina garantendo per oggi una giornata stabile e in prevalenza soleggiata. Le temperature si assesteranno sui 9-10 gradi nelle massime e sui 3 gradi nelle minime, mentre durante la settimana si potranno registrare anche 13 gradi nelle giornate più calde: valori decisamente miti per il periodo. L'alta pressione, associata a correnti nord-occidentali porterà infatti tempo stabile e asciutto per quasi tutta la settimana, salvo instabilità a tratti sulle zone alpine di confine. Ci saranno delle piccole eccezioni a partire da martedì a causa della progressiva formazione di nebbie sulle zone di medio-bassa pianura le quali manterranno i valori termici diurni più contenuti. I venti saranno molto deboli nei bassi strati, a tratti intensi in medio-alta montagna con componente nord-occidentale.