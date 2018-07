in foto: Parco Sempione – foto di repertorio

Sole e caldo, con le temperature che supereranno i 30 gradi nelle ore più calde della giornata. Domani, domenica 8 luglio, si prevede una giornata caldissima a Milano e in generale in tutta la Lombardia. Fino a martedì, almeno, splenderà il sole e farà caldo. A partire da martedì notte, invece, prevista una nuova ondata di instabilità con qualche temporale possibile sia mercoledì che giovedì su tutta la regione.

Meteo Milano, le previsioni per domani

Domani, secondo il bollettino meteo dell'Arpa, il tempo sarà sereno o poco nuvoloso in tutta la regione Lombardia, con qualche addensamento tra pomeriggio e sera sui settori alpini e prealpini. Lunedì e martedì cielo prevalentemente sereno con minime in aumento intorno ai 21 gradi. Da mercoledì, nonostante i rovesci, le temperature saranno in modesto calo. Le temperature massime domani supereranno i 30 gradi, mentre nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, potrebbero scendere sotto i 27 gradi.