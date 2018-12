Un weekend di pioggia e nebbia attende i milanesi in occasione delle festività di Sant'Ambrogio e Immacolata Concezione. A partire da venerdì 7 dicembre e per tutto il weekend fino a domenica 9 dicembre infatti una perturbazione si abbatterà su tutta la Lombardia portando rovesci e densi banchi di nebbia anche a Milano. Secondo le previsioni meteo i milanesi trascorreranno quindi un ponte all'insegna del maltempo almeno per le prime 48 ore. Mentre a partire da domenica il cielo tenderà a schiarirsi regalando una tiepida giornata di sole. La sera di domenica invece una nuova perturbazione in arrivo dal Nord Atlantico porterà neve sulle zone prealpine, anche sotto i 1000 metri di quota. Le temperature oscilleranno tra i 6 e gli 8 gradi, rimanendo stazionarie per tutto il weekend: a partire dalla prossima settimana invece ci sarà un brusco calo delle temperature minime che porterà aria fredda su gran parte della città, dando il via a alla fase invernale del mese di dicembre.