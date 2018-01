L'ultimo weekend di queste festività natalizie sarà all'insegna della pioggia a Milano. Dopo alcuni sprazzi di sole, le previsioni meteo segnalano un peggioramento per i prossimi giorni, a partire da domani, venerdì 5 gennaio: un giorno importante per gli amanti dello shopping, dal momento che coinciderà con l'inizio dei saldi. Il sole che caratterizzerà tutta la giornata odierna è destinato a scomparire a partire da domani, lasciando il posto a nubi. Dalla serata di venerdì 5 gennaio inizierà a cadere la prima pioggia, all'inizio debole. Le precipitazioni si intensificheranno nella parte centrale di sabato 6 gennaio, giorno dell'Epifania. Pioggia, debole o moderata, è prevista anche per domenica 7 gennaio, giornata che segnerà la fine delle festività natalizie.

Prevista pioggia anche all'inizio della prossima settimana.

Sul fronte delle temperature, durante la prima parte del fine settimana si assisterà a un leggero calo dei valori massimi, con punte che toccheranno anche i sei gradi. La pioggia farà però risalire i valori: domenica 7 gennaio sono previste massime intorno agli 11 gradi. Per quanto riguarda le minime, resteranno sempre al di sopra dello zero: i valori saranno compresi tra il grado di venerdì 5 fino ai 7 gradi di domenica 7 gennaio. Uno sguardo anche a quanto riserva la prossima settimana: le prime previsioni non lasciano sperare nulla di buono, con piogge e temporali previsti per lunedì 8 gennaio e precipitazioni diffuse fino a martedì 9 gennaio.