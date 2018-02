La perturbazione di origine Nordeuropea che ha raggiunto l’Italia fa sentire i suoi effetti anche su Milano, anche se moderati. Nel capoluogo lombardo è un inizio di febbraio all'insegna della pioggia. Deboli precipitazioni sono attese per il resto della giornata odierna, giovedì 1 e per domani, venerdì 2 febbraio. Ma nel weekend è atteso il ritorno del sole, dopo diverse giornate uggiose e con la nebbia. Le previsioni meteo per il primo fine settimana di febbraio restituiscono un quadro diviso a metà, anche se un elemento accomunerà tutti questi giorni: il freddo. Febbraio si preannuncia difatti il mese più freddo dell'anno, anche per via di un fronte di aria fredda di estrazione artica che inizierà a riversarsi sull’Europa e su parte dell’Italia. La perturbazione secondo i meteorologi de "Il Meteo.it" durerà fino alla metà del mese, intorno al 10-13 febbraio: il maltempo colpirà parecchie regioni e si potrebbe vedere la neve anche a quote pianeggianti.

Domenica mattina le ore più fredde del weekend.

Se questa è la tendenza di lungo periodo, tornando al weekend imminente le previsioni annunciano un inizio bagnato, venerdì 2, e un fine settimana che sarà invece parzialmente riscaldato dal sole. Riscaldato, però, non è forse la parola giusta: le temperature infatti si manterranno rigide, con massime che non supereranno gli 8 gradi e minime che potranno scendere sotto lo zero. Le ore più fredde del weekend saranno domenica mattina, quando non ci saranno nuvole a schermare il cielo. Dal primo pomeriggio di sabato 3 febbraio, infatti, il sole tornerà a fare capolino sul capoluogo lombardo. Sarà soleggiata anche la mattina di domenica 4 febbraio, mentre dal pomeriggio lentamente torneranno le nuvole. L'inizio della prossima settimana sarà all'insegna del maltempo, che come detto perdurerà nei prossimo giorni a causa della perturbazione artica in atto.