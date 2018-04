Brutte notizie sul fronte meteo per tutti i milanesi. Il lunedì piovoso con cui è iniziata la settimana è solo la prima di una lunga serie di giornate che saranno caratterizzate dalla pioggia e perfino da temporali. Le previsioni meteo non consentono molto ottimismo: da oggi fino a mercoledì 11 aprile sul capoluogo lombardo scenderanno piogge da deboli a moderate. Per tutta la giornata di giovedì 12 e parte di venerdì 13 aprile, la pioggia si intensificherà e in diversi momenti della giornata ci si potrà trovare sotto veri e propri temporali. La perturbazione che caratterizzerà praticamente tutta la settimana appena iniziata è destinata ad allentare la sua morsa solo dalla tarda serata di venerdì e per il fine settimana: l'unica nota lieta è difatti rappresentata dal weekend, in cui dovrebbe tornare a far capolino il sole. Per tutti i milanesi sarebbe la giusta ricompensa dopo una settimana grigia e piovosa.

Temperature di nuovo in calo

Non sarà solo la pioggia a minare l'animo dei milanesi, in ogni caso abituati a certe condizioni meteorologiche. Anche le temperature, che si sono nuovamente abbassate, contribuiscono ad alimentare malumori e soprattutto a rappresentare delle insidie per la salute, a causa delle continue e brusche escursioni termiche tipiche di questo periodo. Dai valori primaverili del weekend appena trascorso, con temperature che in alcuni casi hanno superato i 20 gradi, la colonnina di mercurio è tornata a valori autunnali, con punte massime che si attesteranno attorno ai 13-14 gradi. La giornata più fredda della settimana sarà mercoledì 11 aprile, quando difficilmente si supereranno gli 11 gradi. Anche sul fronte delle temperature la buona notizia arriverà nel fine settimana: assieme ai raggi solari torneranno ad alzarsi i valori, che si attesteranno nuovamente attorno alle medie del periodo, ossia 19-20 gradi. Per previsioni più accurate per quanto riguarda il weekend, tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche altro giorno: nel frattempo, non resta che munirsi di ombrello.