La perturbazione che ha colpito l'Italia nei giorni scorsi non sembra intenzionata a lasciare il paese. Nelle prossime ore infatti le piogge andranno a intensificarsi anche al Nord Italia, in particolare su Liguria e Lombardia. A Milano previsti rovesci per tutto il weekend, con un netto calo delle temperature minime che andranno a toccare anche i 7 gradi durante la notte, resteranno stabili invece le massime. Occhi sempre puntati sui fiumi Seveso e Lambro che hanno raggiunto la piena a causa nell'enorme quantità di pioggia caduta in settimana. Resta alta l'attenzione anche sulle zone di montagna dove la neve cadrà su quasi tutto l'arco alpino a partire dai 1500 m. Un piccolo miglioramento non si avrà prima di domenica con schiarite su tutto il territorio lombardo, il sole splenderà di nuovo su Milano, per qualche ora. Ma attenzione, non mettete via l'ombrello perché lunedì un altro vortice atlantico toccherà la nostra penisola portando con sé forti temporali e vento.