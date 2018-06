La prima vera ondata di calore dell'estate, a Milano, è iniziata e raggiungerà il suo picco nella giornata di sabato 30 giugno. Le temperature, che nella giornata di oggi, venerdì 29 giugno hanno superato i 30 gradi, nella giornata di domani potranno raggiungere un picco di 35-36 gradi. Per domenica 1 luglio si prospetta ancora una giornata molto calda e soleggiata, ma i valori massimi saranno più bassi rispetto a sabato. Il Comune di Milano ha comunicato l'attivazione di un numero verde gratuito per potenziare l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone con disabilità seguiti dai Servizi territoriali. Sono queste categorie in particolare, infatti, che durante l’estate, complice il caldo e l’assenza di familiari, badanti o vicini di casa, possono trovarsi maggiormente in difficoltà. Tutti loro e anche per chi volesse segnalare persone potenzialmente bisognose di assistenza possono contattare il numero verde gratuito 800.777.888, attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato e, in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats, in funzione anche la domenica con gli stessi orari. Da quest’anno c'è una novità: la linea telefonica rimarrà attiva anche oltre la stagione estiva e andrà a rafforzare i servizi che già si occupano della lotta alla solitudine soprattutto per le categorie più fragili, come gli anziani.

Il servizio è in realtà già iniziato, nella sua prima fase, lo scorso 4 giugno, ma è questo weekend che l'assistenza per il grande caldo sarà messa alla prova. Tra gli interventi che si potreanno richiedere ci sono la consegna di pasti a domicilio, l'assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite e l'aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche. Fino al 29 luglio gli interventi richiesti sono organizzati dagli operatori del Comune, attraverso i servizi territoriali dedicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17. In presenza di ondate di calore i servizi sono offerti dalle 8 alle 19, sabato, domenica e festivi compresi. Durante la seconda fase, che andrà dal 30 luglio al 2 settembre, la Centrale Operativa cui far pervenire le richieste attraverso il numero verde sarà attiva dalle 8 alle 19, compresi sabato, domenica e festivi.

Palazzo Marino ricorda che sono fondamentali, per accedere ai servizi, le segnalazioni di familiari, parenti, vicini di casa e conoscenti per evidenziare le situazioni di maggiori difficoltà. Per richiedere un assistente familiare, anche solo per il periodo estivo, ci si potrà rivolgere allo sportello del Comune di Milano CuraMi (informazioni sul sito www.curami.net o al numero 02.40297643 – 44). Il Comune è sempre alla ricerca, per il periodo estivo, di volontari che vogliano affiancare gli operatori nel prendersi cura degli anziani: per candidarsi si può inviare una mail a iniziative.sociali@comune.milano.it.