Un inizio di settimana tipicamente invernale per le città lombarde che questa mattina si sono svegliate con temperature molto basse e cielo bianco. Presagio di neve? La circolazione di aria fredda vero il Nord-Italia favorirà effettivamente un peggioramento del tempo, con intense nubi e dunque precipitazioni su tutto il territorio lombardo: in particolare sulle aree alpine e prealpine la neve inizierà a cadere già dalle prime ore del pomeriggio con intensificazioni maggiori durante la notte. Mentre sotto i 400 metri la neve si trasformerà in pioggia che bagnerà le principali città, tra cui Milano, Bergamo e Como. Secondo gli esperti di 3bmeteo, nella notte tra lunedì e martedì invece una nuova perturbazione proveniente da Sud colpirà le zone di medio-bassa pianura, con le temperature che tenderanno a diminuire ulteriormente raggiungendo anche lo zero. I venti saranno al mattino assenti o deboli e al pomeriggio deboli e proverranno da direzione variabile.