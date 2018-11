in foto: Immagini di repertorio

Manca davvero poco all'arrivo dell'inverno: secondo gli esperti di ilmeteo.it infatti questa sarà l'ultima settimana in cui le temperature potrebbero superare i 10°. Da venerdì su tutto il Nord Italia si abbatterà un'ondata di freddo che porterà un brusco calo delle temperature in gran parte del Paese: in particolare la Lombardia vedrà le minime calare e raggiungere anche i 3 gradi nelle giornate di sabato 17 e domenica 18 novembre. Ma prima ci saranno giorni di sole alternato a cielo coperto, con temperature leggermente sopra la media. Su Milano previste piogge nella giornata di oggi, lunedì 12 novembre, che lasceranno il posto a un cielo nuvoloso a partire da martedì 13 novembre. Forti e persistenti banchi di nebbia invece si registreranno nelle giornate di mercoledì e giovedì, fino all'arrivo, venerdì di un'aria gelide dal Nord.