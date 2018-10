Un inizio di settimana e di ottobre con la pioggia a Milano, alle prese con una perturbazione che durerà per tutta la giornata di lunedì 1 ottobre. A partire da martedì 2 ottobre, però, tornerà il sole, che continuerà a splendere almeno fino al weekend. Queste nel dettaglio le previsioni meteo per la settimana che va dall'1 al 7 ottobre a Milano: lunedì 1 ottobre pioggia intensa nella mattinata e nel primo pomeriggio. Le precipitazioni diminuiscono d'intensità nel tardo pomeriggio e cesseranno tra la serata e la mattinata di martedì 2 ottobre. Da martedì 2 a venerdì 5 ottobre si prospettano giornate soleggiate, con temperature in graduale aumento che raggiungeranno valori attorno a 20-21 gradi di massima. Sabato 6 e domenica 7 ottobre una nuova perturbazione porterà a un graduale peggioramento delle condizioni climatiche: sabato la nuvolosità aumenterà progressivamente nel corso della giornata, mentre domenica nel tardo pomeriggio e in serata potrebbero esserci temporali alternati a schiarite.

Il tempo in Lombardia

Questa la tendenza meteorologica sulla Lombardia, secondo quanto riporta il servizio meteo dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale): "Fino a domattina (martedì 2 ottobre, ndr) la nostra regione sarà interessata da condizioni di instabilità per il passaggio di una struttura depressionaria, che allontanandosi dal nord Italia, determinerà poi la rotazione e un rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali. Tale struttura andrà successivamente a formare un minimo chiuso sul Mediterraneo, lasciando spazio ad una rimonta anticiclonica sulle regioni alpine. Pertanto dal pomeriggio di domani sono attese giornate in prevalenza poco nuvolose e asciutte. Venerdì poco nuvoloso con precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Sabato da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo".