A Milano è appena iniziata una settimana bollente, tra le più calde dell'estate. Da lunedì 30 luglio fino a sabato 4 agosto il capoluogo lombardo sarà, come tutta la Penisola, ostaggio di un promontorio di alta pressione colmo di aria calda subtropicale, che come spiega il bollettino meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) si estende dal Nord Africa fino all'Europa Centrale: "Ne derivano – spiega il bollettino meteo – sulla Lombardia condizioni meteo stabili con caldo intenso e piuttosto afoso. Solo sui rilievi saranno possibili locali rovesci e temporali, con possibile accentuazione degli stessi nella giornata di mercoledì. Poche altre variazioni sono attese per l'intera settimana". A Milano città il caldo sarà particolarmente intenso: la giornata più afosa sarà mercoledì 1 agosto, con le temperature che potranno toccare i 36 gradi. Non andrà meglio gli altri giorni della settimana: da lunedì fino a sabato i valori massimi saranno sempre attorno ai 34-35 gradi, con minime che non scenderanno sotto i 22 gradi. Per tutta la settimana spazio a giornate soleggiate, con assenza di nuvole o al massimo qualche nuvola sparsa, come ad esempio potrebbe succedere giovedì 2 agosto. Un significativo cambiamento climatico è atteso a partire da domenica 5 agosto, quando una perturbazione potrebbe portare nella mattinata a piogge sparse e a un sensibile abbassamento delle temperature, con le massime che crolleranno per attestarsi attorno ai 27 gradi. Sarà il preludio per una settimana caratterizzata da tempo instabile, con nuvolosità accentuata e possibili precipitazioni.