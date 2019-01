Meteo Milano: in arrivo vortice di aria fredda. Minime in calo e possibile neve da mercoledì

Freddo e precipitazioni in arrivo per Milano che questa mattina ha visto le temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi: nei prossimi giorni a causa di un vortice di aria gelide le minime potrebbero raggiungere i -4 gradi. Mentre si prevede la possibilità di pioggia e nevicate anche a bassa quota a partire da mercoledì pomeriggio.