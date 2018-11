Dopo l'ondata di gelo che questa settimana ha colpito gran parte del Nord Italia, provocando un brusco calo delle temperature, per il weekend è in arrivo una perturbazione che porterà pioggia e nebbia. Su Milano le prime gocce d'acqua cadranno a partire da venerdì pomeriggio e andranno via via a intensificarsi fino a sabato. Il cielo tenderà a schiarirsi non prima di lunedì, mentre domenica la maggior parte delle città in pianura sarà interessata da nebbia persistente, con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi. Sulle Alpi venerdì tornerà a cadere di nuovo la neve a partire dai 1200 metri e sabato dai 1400 metri. Le temperature, in particolare le massime, tenderanno invece a salire di 2/3 gradi con le massime che toccheranno di nuovo gli 11 gradi in molte città, a causa dei venti di Scirocco.