Dopo la neve, saranno le nuvole e la pioggia a tenere banco a Milano per i prossimi giorni. Le previsioni meteo non lasciano intravedere sprazzi di sereno almeno fino al prossimo giovedì 8 marzo. Unica consolazione le temperature che, dopo il gelo della scorsa settimana dovuto al Buran siberiano, tornano a salire gradualmente: le massime ritorneranno a doppia cifra entro la fine di questa settimana, con valori massimi di 13 gradi previsti per venerdì 9 marzo: tra lunedì 5 e mercoledì 7 la colonnina di mercurio non supererà gli 8-9 gradi, ma non scenderà sotto i quattro gradi. La pioggia inizierà a bagnare il capoluogo lombardo a partire dal pomeriggio di lunedì 5 marzo. Si tratterà di precipitazioni per lo più deboli, che proseguiranno martedì 6 e si intensificheranno nella giornata di mercoledì 7 marzo. Sempre mercoledì in serata è prevista una schiarita: il sole tornerà a fare capolino tra le nubi, a sprazzi, nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 marzo. Il cielo, però, non sarà mai completamente sgombro dalle nuvole.

Pioggia anche nel weekend.

Cattive notizie anche per quanto riguarda il weekend, che non si discosterà di molto dall'andamento del resto della settimana, anzi. Proprio nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 marzo sono previste su Milano le piogge più intense, che andranno avanti per tutte le due giornate. Anche in questo caso, l'unica consolazione arriva dalle temperature: la massima sarà intorno ai dieci gradi. Non farà sicuramente caldo, ma rispetto al fine settimana appena trascorso sembrerà comunque di trovarsi in un'altra stagione. Per valori che ricordino più da vicino la primavera bisognerà attendere la prossima settimana, quando le temperature continueranno a salire anche di cinque gradi, attestandosi come massima attorno ai 15 gradi.