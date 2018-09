Tempo in peggioramento su Milano. Dopo giornate di sole e temperature miti, il capoluogo lombardo sarà interessato, come tutto il Nord Italia, da un vortice atlantico che farà affluire correnti umide che favoriranno lo sviluppo di temporali. Secondo le previsioni meteo, il tempo peggiorerà già a partire dalla giornata odierna: dopo un graduale rannuvolamento le prime piogge sono attese nella tarda serata di oggi, giovedì 6 settembre. Le precipitazioni potranno assumere il carattere di veri e propri temporali, con possibilità di grandinate, nella notte e nella giornata di domani, venerdì 7 settembre, a più riprese: i fenomeni potranno verificarsi anche in mattinata e nel pomeriggio. Qualche pioggia residua potrà verificarsi anche sabato 8 settembre, anche se nel weekend il tempo dovrebbe migliorare. Domenica 9 settembre si prevede una giornata all'insegna del sole, a Milano così come nel resto della Penisola: sarà il preludio a una settimana, la prossima, che dovrebbe essere generalmente soleggiata. Per quanto riguarda le temperature, dai 27 gradi odierni si assisterà a un calo nella giornata di domani, venerdì 7 settembre, quando le massime non supereranno i 25 gradi. I valori in seguito torneranno ad aumentare: si passerà dai 27 gradi di sabato ai 28 previsti domenica e anche la prossima settimana.