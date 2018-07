Ultimi sgoccioli di sole e grande caldo a Milano, almeno per i prossimi giorni. Sul capoluogo lombardo nei prossimi giorni, secondo i diversi bollettini meteo, è in arrivo una perturbazione che dovrebbe portare a graduali rannuvolamenti con possibilità di piogge e anche temporali. Il lato positivo della medaglia sarà l'abbassamento di qualche grado delle temperature, con un po' d'aria fresca che farà respirare la città. Lunedì 9 luglio sarà una giornata ancora all'insegna del sole e di temperature attorno ai 30 gradi. Da martedì 10 luglio si cambia: secondo quanto riporta il servizio meteo dell'Arpa, difatti, "una goccia fredda proveniente da Nord Europa si avvicinerà all'arco alpino lambendo la regione". Gli effetti inizieranno a farsi sentire soprattutto tra mercoledì 11 e giovedì 12 luglio, con tempo maggiormente instabile, ma già dal pomeriggio- tarda serata di martedì saranno possibili le prime precipitazioni. A Milano le prime piogge potrebbero cadere già martedì 10 luglio, mentre la più alta probabilità di precipitazioni è prevista per mercoledì. Nella parte centrale della settimana è previsto un abbassamento delle temperature dell'ordine di tre-quattro gradi. Per quanto riguarda il weekend, anche se è ancora presto per previsioni attendibili, dopo un sabato caratterizzato dal sole e dal grande caldo è prevista una domenica che, almeno nella mattinata, sarà funestata da temporali. Il tempo migliorerà gradualmente nel tardo pomeriggio.