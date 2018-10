Inizia venerdì la perturbazione che interesserà Milano e diverse città della Lombardia per circa una settimana. Addio dunque all'aria estiva che ha interessato il Nord Italia negli ultimi due giorni, con temperature sopra la media e un vento caldo inaspettato. Il capoluogo lombardo sarà colpito da forti piogge che si intensificheranno in particolare nelle giornate di sabato e domenica, quando i temporali diventeranno persistenti. Un'ondata di maltempo causata dalle correnti via via più instabili ed umide in discesa dal Nord Atlantico che interesseranno il nostro Paese per un periodo piuttosto lungo. Le temperature rimarranno comunque nella media: oscilleranno tra 15 e 17 gradi senza molta differenza tra minime e massime. La perturbazione continuerà a interessare il Nord Italia e la Lombardia anche la prossima settimana con un nuovo vortice di origine atlantica in arrivo dal 31 Ottobre che potrebbe mettere in discussione il ponte del 1 Novembre.