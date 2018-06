Il weekend che accompagnerà Milano nel mese di luglio sarà all'insegna del grande caldo. Torna, puntuale come l'estate, l'anticiclone di provenienza africana battezzato da alcuni meteorologi Caronte. Il nome del mitologico "traghettatore" che trasportava le anime dei defunti nell'aldilà è utilizzato, sul fronte meteo, per sottolineare il passaggio alla fase più calda dell'estate, che arriva dopo un lungo periodo di instabilità. A partire da venerdì 29 giugno, però, a Milano (come anche in gran parte dell'Italia) si fa sul serio: la colonnina di mercurio si posizionerà oltre i 30 gradi e vi rimarrà a lungo. La giornata più calda del fine settimana sarà sabato 30 giugno, quando le temperature potrebbero raggiungere anche i 33 gradi. Domenica 1 luglio si prospetta ancora una giornata molto calda, con picchi attorno ai 30-31 gradi. Per tutto il weekend, le alte temperature saranno accompagnate da giornate di sole, con poche nuvole a disturbare gli amanti della tintarella, che molto probabilmente invaderanno le piscine e i parchi pubblici milanesi.

La situazione è destinata a cambiare a partire da lunedì prossimo, 2 luglio: le temperature si abbasseranno leggermente e potrebbe tornare un po' di instabilità, con qualche improvvisa precipitazione, anche a carattere temporalesco. Caronte avrà comunque portato a termine il proprio lavoro: nella prossima settimana infatti le temperature si manterranno generalmente molto alte. L'impressione sarà decisamente quella di aver superato l'Acheronte e di trovarsi ormai nel pieno di un'altra calda estate.