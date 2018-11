Il maltempo non dà tregua a Milano. Sul capoluogo lombardo la giornata di martedì 6 novembre è iniziata all'insegna del cielo coperto con debole pioggia a tratti, una situazione che andrà avanti per tutto il giorno. Ad accompagnare le precipitazioni un vento moderato. Nel corso della giornata si potrà assistere a schiarite, ma anche a un peggioramento: in particolare durante le ore notturne è previsto l'arrivo di temporali che potranno durare fino alla mattinata di mercoledì 7 novembre. Nel pomeriggio di mercoledì è attesa una breve schiarita: potrebbe essere l'unica della settimana. A partire da mercoledì sera e fino a domenica 11 novembre, infatti, il cielo su Milano si presenterà sempre coperto, con precipitazioni deboli. Le temperature massime saranno in leggero calo, con valori che passeranno dai 16-17 dei primi giorni della settimana ai 14 durante il weekend. Per vedere un graduale miglioramento della situazione meteo si dovrà aspettare la prossima settimana, quando anche sul capoluogo lombardo potrebbe aprirsi una fase più stabile, la proverbiale "Estate di San Martino".