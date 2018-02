in foto: Il Pirellone (Wikipedia)

Nessuna buona notizia sul fronte delle previsioni meteorologiche per Milano. Freddo e cielo grigio saranno i nostri compagni anche per i prossimi giorni, almeno fino al prossimo fine settimana. L'unica concessione, secondo i meteorologi, potranno essere brevi schiarite che in alcuni momenti delle giornate renderanno meno "opprimente" questo clima invernale, che va avanti ormai da diversi giorni. Sul fronte delle temperature, dopo un piccolo innalzamento che culminerà mercoledì 21 febbraio in massime attorno a 10 gradi, la seconda parte della settimana riserverà un brusco abbassamento dei valori: venerdì 23 e anche domenica 25 febbraio si preannunciano giornate molto fredde, con massime che non supereranno i sei gradi e minime che andranno da uno a quattro gradi. Nel resto della settimana i valori saranno superiori solo di qualche grado: una brutta notizia per i più freddolosi.

Piogge deboli da giovedì sera.

L'unica consolazione è rappresentata dalle precipitazioni, per lo più assenti durante tutta la settimana. Piogge deboli inizieranno a cadere a partire dalla serata di giovedì 22 febbraio, e andranno avanti anche venerdì 23 e sabato 24 febbraio. Le rare schiarite, al momento, sono previste nella serata di lunedì 19 febbraio e nel tardo pomeriggio di martedì 20 e mercoledì 21 febbraio. Il weekend è ancora lontano e le previsioni a riguardo sono ancora poco attendibili: in ogni caso, dopo le ultime piogge di sabato mattina, a partire dal pomeriggio del 24 febbraio il cielo potrebbe rischiararsi, salvo poi tornare grigio nella mattinata di domenica. Per vedere altri sprazzi di sole bisognerà aspettare la prossima settimana.