Dopo il maltempo degli ultimi giorni l'estate si riprende la scena a Milano e in tutta la Lombardia. Nelle prossime giornate, almeno fino al weekend, sole e grande caldo torneranno protagonisti. Secondo quanto riporta il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia (Agenzia regionale per la protezione ambientale), su tutta la regione è infatti in atto "una graduale espansione di un promontorio di alta pressione di origine subtropicale". Tradotto: le condizioni meteo sono in netto miglioramento su tutta la Lombardia, con temperature in netto rialzo. Fino a venerdì ci sarà solo la possibilità di locali piovaschi o veloci temporali sulle Alpi, mentre in vista del weekend il tempo potrebbe di nuovo peggiorare, con l'aumento del rischio di temporali.

Nel dettaglio, da martedì 17 a giovedì 19 luglio si prevedono giornate di sole e caldo, con temperature massime stabilmente oltre i 30 gradi e punte di 32-33 gradi. Il cielo resterà generalmente terso, senza la presenza di nuvole. Venerdì 20 luglio il tempo sole e caldo occuperanno tutta la prima parte della giornata, ma dalla serata in poi l'arrivo di una nuova perturbazione potrebbe portare nuovamente piogge e anche temporali. Le previsioni per il fine settimana sono ancora poco attendibili: sia sabato 21 sia domenica 22 luglio dovrebbe comunque aumentare l'instabilità, con cielo nuvoloso e la possibilità di precipitazioni alternate a schiarite. Le temperature, anche nel weekend, si manterranno in linea con i valori stagionali: farà caldo, con valori massimi attorno ai 30 gradi.