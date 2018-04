Ancora due giorni di pioggia, addirittura di possibili temporali. Ma poi, finalmente, nel prossimo fine settimana sembrerà di essere, davvero, in Primavera. A Milano il rientro dopo le festività pasquali è stato all'insegna del tempo grigio e della pioggia: di certo non il clima ideale per rimettersi a lavorare. Oltre al cielo grigio, da segnalare anche temperature che sono tornate ad abbassarsi: i valori massimi tra martedì 3 e mercoledì 4 aprile saranno compresi tra 12-14 gradi, con un leggero abbassamento nella giornata di mercoledì. Poi, però, a partire da giovedì 5 aprile si assisterà a un graduale aumento delle temperature, che arriveranno a sfiorare i 20 gradi. Giovedì 5 aprile, soprattutto in mattinata, potrà esserci ancora qualche precipitazione: dal pomeriggio però tornerà il sole, destinato a rimanere per tutto il fine settimana.

Il tempo per il weekend

Le previsioni meteo per il weekend sono incoraggianti. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 aprile il cielo si manterrà sempre sereno o parzialmente nuvoloso, con temperature massime che rimarranno attorno ai 18-19 gradi. Venerdì e sabato in particolare si preannunciano due belle giornate di sole: qualche rannuvolamento in più è previsto invece per domenica 9 aprile. Le nuvole anticiperanno una settimana di tempo instabile, la prossima, durante la quale si alterneranno piogge e schiarite. Le temperature dovrebbero però mantenersi relativamente elevate: sembra insomma scongiurato un nuovo colpo di coda dell'inverno, che si può considerare definitivamente alle spalle.