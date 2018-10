La tromba d'aria che ha colpito Milano nella giornata di domenica ha segnato la fine dell'estate fuori stagione, in favore di un netto calo delle temperature. Così lunedì mattina i milanesi sono stati costretti a tirar fuori il cappotto dall'armadio per far fronte a un freddo inaspettato. Nella notte tra domenica e lunedì infatti le minime sono calate vertiginosamente raggiungendo in alcune zone anche gli 8 gradi. Il vento di domenica ha però spazzato via tutte le nubi, così da regalare un inizio settimana caratterizzato da cielo azzurro e un sole alto. La settimana proseguirà all'insegna del bel tempo almeno fino a giovedì prima di lasciare spazio a un weekend dove a farla da padrone saranno principalmente maltempo e temperature tipicamente autunnali.