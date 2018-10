Dopo un'intera giornata di pioggia, nel weekend tornerà il bel tempo a Milano. Le previsioni meteo per il fine settimana che va da venerdì 12 a domenica 14 ottobre lasciano presagire giornate per lo più soleggiate, con qualche nuvola venerdì mattina e nel corso della giornata di sabato. Giovedì 11 ottobre invece le precipitazioni rimarranno intense per tutta la giornata: in previsione del maltempo nell’area di Milano il Comune ha disposto l’attivazione del Coc (Centro operativo comunale) e il monitoraggio costante dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro, per fronteggiare eventuali disagi dovuti a possibili esondazioni. L'allerta dovrebbe però terminare nella serata di giovedì.

Ecco le previsioni meteo per il weekend del 12-14 ottobre a Milano. Venerdì inizio giornata con cielo coperto. Nel corso delle ore le nubi si diraderanno: nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso, sereno in serata. Sabato 13 ottobre mattinata caratterizzata da foschia e nubi: cielo parzialmente coperto anche nel pomeriggio e sereno in giornata. Domenica 14 ottobre cielo sereno dal mattino fino a sera, quando comparirà qualche nuvola. Le temperature massime varieranno tra i 21 e i 23 gradi, minime comprese tra 13 e 16 gradi.