in foto: Immagine di IlMeteo.it

Succederà tutto in tre giorni, la nascita e crescita rapida dell'anticiclone africano che lascerà però rapidamente spazio ad una perturbazione. Ilmeteo.it comunica che fino a domenica pomeriggio il colosso africano porterà tanto sole, rare piogge sui rilievi orientali del Nord e caldo in rapido aumento con temperature bollenti. Da domenica pomeriggio però, il maltempo proveniente dalla Francia e diretto verso la Croazia, con i primi temporali e nubifragi sull'arco alpino, in locale estensione fino al Pavese.

Lunedì 16 la perturbazione atlantica seminerà temporali, grandinate e locali trombe d'aria dal Nordovest verso il Nordest, e un tracollo termico di 10°C con Torino e Milano che misureranno soltanto 22°C rispetto ai 30-32°C di domenica. Il caldo allenterà la morsa anche al Centro, mentre continuerà al Sud.