Meteo Milano, continua l’ondata di caldo: temperature in aumento. Sabato possibili temporali

Sole e temperature in aumento caratterizzeranno la restante parte della settimana: a Milano le massime sfioreranno anche i 35 gradi, in particolare nelle ore centrali della giornata. Secondo gli esperti meteo l’ondata di caldo non si fermerà almeno fino al weekend quando possibili piogge si abbatteranno su tutta la regione Lombardia.