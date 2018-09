Sarà un inizio settimana all'insegna del cielo nuvoloso e della instabilità a Milano e in Lombardia. Le previsioni meteo indicano la possibilità che, tra lunedì 17 e martedì 18 settembre, sul capoluogo lombardo possano abbattersi anche temporali. Al momento però nessuna allerta è stata diramata dal centro meteo della Regione Lombardia: la situazione potrebbe dunque rientrare nella norma. Il meteo in tutta la Lombardia, nella prima parte della settimana, sarà dominato da una debole depressione tra Francia e Mar Tirreno che causerà variabilità e instabilità temporalesca. Mercoledì 19 e giovedì 20 settembre si assisterà alla formazione temporanea di un promontorio tra Francia Meridionale e Nord Italia con tempo più stabile, seppur in presenza di variabilità. Tra venerdì 21 e sabato 22 settembre, spiega invece il servizio meteorologico dell'Arpa (Agenzia regionale protezione ambientale), "una saccatura nordatlantica transita sull'Europa Centrale, interessando solo marginalmente l'arco alpino".

Queste le previsioni meteo per Milano nella settimana tra il 17 e il 23 settembre. Lunedì e martedì giornate molto nuvolose, con possibilità di rovesci nel pomeriggio di lunedì e nella mattinata di martedì. Da mercoledì 19 nuvolosità in diminuzione: per converso, inizieranno a salire nuovamente le temperature, che alla fine della settimana potrebbero tornare a sfiorare, se non superare, i 30 gradi. Giovedì 20 giornata soleggiata, venerdì 21 e sabato 22 tornano ad addensarsi alcune nubi, ma con assenza di precipitazioni. Domenica 23 settembre torna l'estate: cielo terso e temperature attorno a 30 gradi.