in foto: Il cielo a Milano nel pomeriggio di lunedì 21 maggio

Caldo, nuvole e temporali improvvisi, simili a quelli estivi. Prosegue il maggio "tropicale" a Milano, alle prese ormai da giorni con una situazione meteorologica all'insegna dell'instabilità e dei repentini cambiamenti climatici. La settimana appena iniziata è partita così come si era conclusa la scorsa: temperature primaverili, con picchi di caldo e afa in alcuni momenti della giornata. E schiarite che si alternano a improvvisi e intensi rovesci, anche a carattere temporalesco. Nel pomeriggio di lunedì 21 maggio è tornata la pioggia, che è stata la protagonista principale dei primi 20 giorni di maggio: in due settimane è già scesa l'intera quantità di pioggia di maggio 2017, un mese che comunque, storicamente, in Pianura Padana è sempre stato molto piovoso.

La situazione non è destinata a cambiare almeno per quanto riguarda le giornate di martedì 22 e mercoledì 23 maggio. Martedì alla pioggia si accompagnerà un lieve abbassamento delle temperature, mentre mercoledì 23 maggio, nel primo pomeriggio, è finalmente previsto un generale miglioramento. Stante l'instabilità della situazione climatica, le previsioni per la seconda metà della settimana, incluso il prossimo weekend, lasciano trapelare un cauto ottimismo: dal pomeriggio di mercoledì e per tutte le giornate di giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 maggio, infatti, le nuvole dovrebbero lasciare spazio a giornate soleggiate, con temperature che torneranno a salire sfiorando i 30 gradi. Stessi valori previsti per domenica 27 maggio, quando però in cielo torneranno le nuvole, foriere di un nuovo periodo di instabilità che caratterizzerà anche la fine del mese.