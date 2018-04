Decolla finalmente la primavera a Milano. È l'effetto positivo dell'alta pressione che conquisterà il Nord Italia nel corso di questa settimana. Già lunedì 16 aprile a Milano il cielo si è presentato sereno, con qualche nuvola. Rannuvolamento che potrebbe intensificarsi in serata, anche se si tratterà del colpo di coda delle perturbazioni legate al tempo instabile della scorsa settimana. Già da martedì 17 aprile infatti il tempo sarà sereno: giornate soleggiate e temperature che inizieranno a salire. Una tendenza che, secondo le previsioni meteo, durerà per tutta la settimana, weekend incluso. Da martedì l'alta pressione si estenderà gradualmente anche alle regioni centro-meridionali, rendendo il clima gradevole in tutta la Penisola.

I milanesi potranno godere di temperature che sfioreranno i 25-26 gradi, con minime che non scenderanno sotto i 12-13 gradi. Si entra dunque nel clou della stagione primaverile, proprio prima dei due lunghi ponti del 25 aprile e del primo maggio, per i quali però è ancora presto per fare previsioni. Nell'attesa, ci si può consolare con quanto i meteorologi prevedono per il fine settimana del 20-22 aprile: venerdì 20 aprile il cielo si manterrà terso, col sole per tutto il giorno e una temperatura massima di 24 gradi. Valori destinati a salire ulteriormente sabato 21 aprile, quando le condizioni atmosferiche saranno le medesime: giornata di sole, ideale per passeggiare e stare all'aria aperta. La settimana si concluderà in bellezza domenica 22 aprile, con un'altra giornata calda e soleggiata.