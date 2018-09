in foto: (Immagine di repertorio)

A Milano arriva l'autunno. Dopo giornate insolitamente calde, a partire da questa settimana il meteo scivolerà inesorabilmente verso un clima più autunnale e si dirà definitivamente addio all'estate. Da lunedì 24 settembre sul capoluogo lombardo scenderanno le temperature, mentre le giornate dovrebbero rimanere gradevoli per tutta la settimana, con sole o cielo generalmente poco nuvoloso. Un vero e proprio crollo delle temperature si avvertirà nelle giornate di martedì 25, mercoledì 26 e giovedì 27 settembre, quando correnti più fredde e impetuose irromperanno dalla porta della Bora portando un calo delle temperature dell'ordine dei 10 gradi rispetto alla settimana appena trascorsa. Martedì e mercoledì i valori massimi non supereranno i 18-19 gradi, mentre mercoledì si attesteranno intorno ai 21. Nel fine settimana i valori torneranno leggermente a salire fino a un nuovo, brusco calo atteso per domenica 30 settembre: il mese terminerà con temperature decisamente fresche, dell'ordine dei 16 gradi di massima.

L'arrivo dell'autunno riguarda tutto il Centro-Nord, ed è l'effetto dell'aria più fresca in arrivo da Nord e da Nord-est. Queste nel dettaglio le previsioni meteo per la settimana che va da lunedì 24 a domenica 30 settembre a Milano. Lunedì 24 cielo terso, anche grazie al vento da forte a moderato che soffierà per tutto il giorno. Temperature comprese tra i 18 e i 24 gradi. Anche martedì 25 il cielo si manterrà sereno per tutta la giornata: i venti moderati contribuiscono ad abbassare le temperature, che saranno comprese tra gli 11 e i 19 gradi. Mercoledì 26 aumenta leggermente la nuvolosità, specialmente al mattino: sarà la giornata più fresca della settimana con massime che non supereranno i 18 gradi. Giovedì 27 giornata all'insegna del sereno, con minime in calo (si arriverà sotto i 10 gradi) e massime di poco superiori ai 20 gradi. Venerdì 28 e sabato 29 settembre saranno due giornate speculari, soleggiate e un po' più calde delle precedenti, con massime che torneranno attorno ai 24 gradi. Domenica 30 settembre al mattino nuvolosità marcata, le temperature caleranno in maniera brusca: attese massime attorno ai 16 gradi.