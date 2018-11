in foto: Neve a Milano – foto di repertorio

Temperature gelide, ma forse a Milano la neve non cadrà. Secondo le ultime previsioni pubblicate sul sito IlMeteo.it, infatti, lunedì arriverà una forte perturbazione atlantica che coinvolgerà, per quanto riguarda le precipitazioni nevose, soprattutto l'Emilia Romagna, dove potrebbe nevicare anche in pianura. Nella prima parte di mattinata di martedì 20 novembre, quindi, contrariamente a quanto previsto ieri le neve dovrebbe non cadere a Milano città, almeno stando alle previsioni degli esperti del popolare sito sul meteo. Possibili precipitazioni a carattere nevoso in altre zone della regione Lombardia.

Per quanto riguarda le temperature, in città si dovrebbero attestare tra i 3 e i 6 gradi nella giornata di lunedì 19 novembre e tra i 3 e gli 8 gradi nella giornata di martedì 20 novembre. Le temperature potrebbero ulteriormente scendere nei giorni successivi, ma ancora i modelli non sono attendibili.