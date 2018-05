in foto: Temporali e schiarite a Milano

Temporali alternati a schiarite, almeno fino alla fine del mese. Maggio, a Milano e in Lombardia, finisce come è iniziato, all'insegna dell'instabilità. Tutta la regione, secondo quanto ha comunicato l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nell'ultimo bollettino meteo, si trova infatti ai margini di una vasta area depressionaria presente sulla Penisola Iberica. Le conseguenze sono che in Lombardia continuano ad arrivare correnti lievemente instabili che provocano rovesci e anche temporali di forte intensità. Uno si è verificato ieri notte, quando diverse zone della regione si sono ritrovate allagate: a Colico, nel Lecchese, tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia e le persone che si trovavano all'interno sono state salvate dai vigili del fuoco. Temporali e allagamenti anche a Milano, Como, nel Bresciano e nella Bergamasca.

Nuovi rovesci e temporali saranno possibili nel corso delle prossime ore, sia sui rilievi della regione sia sulle zone di pianura. PEr quanto riguarda nello specifico Milano, da lunedì 28 fino a mercoledì 30 maggio le condizioni meteo dovrebbero rimanere le medesime, con temporali alternati a schiarite e temperature massime che rimarranno attorno ai 25 gradi. Da giovedì e fino alla fine della settimana il tempo dovrebbe migliorare: sembra essere scongiurato il rischio pioggia e il sole dovrebbe essere il protagonista del Ponte del 2 giugno (anche se sabato 2 giugno cade di sabato). Le temperature dalla seconda parte della settimana dovrebbero tornare ad aumentare.