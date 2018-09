La fine dell'estate, come cantavano qualche anno fa i "Thegiornalisti" non è ancora arrivata. Almeno a Milano, dove i primi giorni di questa settimana che va dal 10 al 16 settembre riservano una bella sorpresa per tutti coloro che non vogliono arrendersi al rientro lavorativo e, per i più giovani, all'inizio della scuola. Queste le previsioni meteo: da lunedì 10 fino a giovedì 13 settembre le giornate sul capoluogo lombardo dovrebbero mantenersi generalmente soleggiate, con temperature in aumento che potranno tornare a sfiorare i 30 gradi. È l'effetto di un campo di alta pressione proveniente dall'Africa, che sta conquistando progressivamente tutta la Penisola e sta inviando masse d'aria calda responsabili di una "coda d'estate" in tutta Italia. A Milano le giornate più calde saranno martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 settembre, con la colonnina di mercurio che tornerà a segnare i 30 gradi, come avvenuto a luglio. Proprio giovedì segnerà però la fine dell'idillio estivo: nel corso della giornata aumenterà la nuvolosità e dalla notte sono previste le prime precipitazioni, anche a carattere temporalesco. Pioggia e temporali continueranno nella prima parte di venerdì 14 settembre. Nel fine settimana, tuttavia, il maltempo dovrebbe allontanarsi: su Milano sia sabato 15 sia domenica 16 settembre sono attese giornate nuovamente all'insegna del cielo sereno, o al massimo parzialmente nuvoloso.