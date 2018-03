Ancora pioggia e cielo grigio a Milano. Lunedì 19 marzo il tempo sarà lo stesso che ha accompagnato i milanesi in quest'ultimo uggioso weekend, trascorso tra abbondanti piogge. Per vedere sprazzi di sole bisognerà attendere martedì 20 o, in maniera più decisa, mercoledì 21 marzo, quando il giorno di inizio della primavera segnerà finalmente il ritorno di una bella giornata sul capoluogo lombardo. Sul fronte delle temperature, la settimana che sta per iniziare non sarà clemente: i valori massimi resteranno ocmpresi tra i 7 gradi (lunedì) e gli 11 gradi (previsti per il fine settimana) per via di una massa di aria gelida in arrivo dalla Siberia. Aria che porterà instabilità soprattutto nei primi due giorni della settimana, mentre potrebbe regalare giornate terse o al massimo poco nuvolose tra mercoledì 21 e sabato 24 marzo. La pioggia, dopo lunedì 19 e martedì 20 marzo, tornerà a bagnare Milano domenica 25 marzo, Domenica delle Palme. È ancora presto, invece, per fare delle previsioni in vista di Pasqua e Pasquetta. Le prime indicazioni non sono purtroppo incoraggianti: secondo i primi modelli, infatti, Pasqua a Milano sarà bagnata dalla pioggia. Ma c'è ancora tempo per evoluzioni favorevoli del meteo.