Settimana all'insegna del cattivo tempo quella dal 5 all'11 novembre. Milano si è svegliata sotto la pioggia e secondo quanto riportano di esperti de ilmeteo.it sono previste piogge intense e temporali per le intere giornate di lunedì e martedì, e piovaschi invece per la giornata di mercoledì. Occhi puntati dunque sui fiumi Seveso e Lambro, a rischio esondazione, vista la grande quantità di acqua destinata a cadere nelle prossime ore. Per quanto riguarda la temperature invece, queste registreranno un nuovo aumento in particolare nelle massime che toccheranno anche i 17 gradi, con medie che continueranno a essere fuori stagione. Una perturbazione questa che interesserà anche il resto delle province lombarde, con piogge intense in particolare in pianura e sulla regione alpina. Situazione che non sembra destinata a migliorare, il cattivo tempo non abbandonerà l'Italia molto presto: una nuova perturbazione colpirà il nostro Paese nella seconda parte della settimana portando con sé rovesci e forti temporali.