Non accenna a fermarsi l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia in questi giorni, in particolare il Nord del paese. Su tutta la Lombardia, nella giornata di oggi, lunedì 29 ottobre, sono previste forti piogge con temporali e nubifragi nel pomeriggio. A Milano la pioggia incessante caratterizzerà l'intera giornata e sarà accompagnata in mattinata anche da forti venti provenienti da est con intensità di 28 nodi. Ancora più intensi i venti nel pomeriggio che potranno raggiungere anche i 35 nodi. Il picco più alto di pioggia si avrà intorno alle 17, con forti probabilità di temporali e nubifragi: sono previsti almeno 50mm d'acqua. Le temperature rimarranno nella media con le minime in leggero rialzo, intorno ai 14°C, e le massime stazionarie si assesteranno sui 18°C.

La situazione nel resto della Lombardia

A causa delle incessanti piogge che da più di 72 ore stanno colpendo l'intera regione, da domenica la Lombardia ha un bollettino di allerta meteo arancione (moderata criticità) per rischio idraulico su area milanese. Restano dunque sotto osservazione i fiumi milanesi Lambro e Seveso, i cui livelli sono aumentati ma sono sotto controllo. Mentre continueranno le nevicate in Valtellina e Valchiavenna sopra i 1.500 metri, la situazione in pianura appare diversa: le precipitazioni presenteranno per l'intera carattere sparso e intermittente, con un'intensificazione dei venti forti.