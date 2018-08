in foto: caldo a Milano, foto di repertorio

Ferragosto è salvo, previsti sole e temperature in risalita. Oggi la residua instabilità che ha portato temporali su molte zone della Lombardia, ma domani tornerà il sole e il bel tempo in tutta la regione e anche a Milano. Secondo il bollettino meteo dell'Arpa Lombardia, cielo sereno o poco nuvoloso per tutta la giornata di domani. Nel pomeriggio temporanei annuvolamenti sulle montagne lombarde, in particolare sulle Prealpi bergamasche e bresciane. Possibili precipitazioni nel pomeriggio di domani, mercoledì 15 agosto, su Orobie e Adamello.

Meteo Ferragosto, temperature massime in rialzo

Per quanto riguarda le temperature, le minime rimarranno stazionarie tra i 16 e i 20 gradi, mentre le massime aumenteranno leggermente, dopo giorni caratterizzati dal maltempo, fino a toccare i 27/30 gradi. Nella giornata di dopodomani, giovedì 16 agosto, nella notte ovunque sereno o velato; nel resto della giornata, informa ancora i bollettino meteo diramato dall'Arpa, su Pianura e Oltrepò Pavese in prevalenza poco nuvoloso, su Alpi e Prealpi annuvolamenti sparsi, più frequenti nel pomeriggio. Precipitazioni assenti salvo isolati rovesci pomeridiani sui rilievi alpini e prealpini. Temperature minime stazionarie, massime in lieve rialzo intorno a 30 gradi.