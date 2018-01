Pioggia forte e nebbia nel fine settimana a Milano. Le temperature rimarranno fredde, ma non freddissime: le temperature non scenderanno sotto i 4 gradi e non supereranno i dieci gradi. Il tempo instabile e nebbioso si protrarrà almeno fino a martedì 30 gennaio.

Le previsioni del tempo sull'Italia.

Stando a quanto riporta il sito Il Meteo.it, da oggi, giovedì 26 gennaio, il tempo inizierà a cambiare su tutta la penisola. "Nubi in aumento al Nord con prime piogge in Liguria, poi verso basso Piemonte, Lombardia, Alpi e Prealpi. Da Venerdì 26 le piogge diverranno via via più diffuse al Nordovest, anche moderate soprattutto su Liguria e Piemonte. La neve cadrà sull’arco alpino a partire dai 700 metri di quello sudoccidentale (cuneese), 800/900 metri di quello occidentale e settentrionale. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che le temperature, a causa dei venti più miti meridionali, subiranno un aumento soprattutto nei valori notturni. Dopo il passaggio della perturbazione, la pressione tornerà ad aumentare", si legge in una nota dei meteorologi.

Le previsioni su Milano.

Per quanto riguarda la città di Milano previste piogge forti nella giornata di domani, venerdì 26 gennaio, e nella prima mattinata di dopodomani, sabato 27 gennaio. Domenica 28 gennaio non dovrebbe piovere, ma è prevista nebbia per tutta la giornata. Stesso discorso per quanto riguarda la giornata di lunedì 29 gennaio.