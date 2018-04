Rischio pioggia scongiurato per chi trascorrerà il primo maggio a Milano? Non proprio, anche se rispetto alle previsioni degli scorsi giorni la perturbazione che doveva portare la pioggia sul capoluogo lombardo sembra essere slittata più verso le giornate del 2-3 maggio. Secondo le previsioni meteo, comunque, il cielo su Milano si manterrà nuvoloso fin dal mattino, con un'intensificazione delle nuvole a partire dal primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio il rischio di precipitazioni sarà più marcato: quasi certa la pioggia a partire dalla serata di domani, anticipo di quella che bagnerà le giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 maggio. Sul fronte delle temperature, la giornata di martedì primo maggio sarà gradevole: le massime saranno attorno ai 18-20 gradi, le minime non scenderanno sotto i 9-10 gradi.

Inizio di maggio all'insegna della pioggia

Come già scritto, sarà un inizio maggio all'insegna della pioggia: dopo le prime gocce di martedì 1 maggio, sicuramente le giornate di mercoledì e giovedì saranno bagnate da una perturbazione più intensa, che farà sentire la sua coda anche venerdì 4 maggio. Per il primo weekend di maggio, invece, ci sono buone notizie: secondo le previsioni sabato 5 e domenica 6 maggio saranno due giornate poco nuvolose, con lunghi sprazzi di sereno. Le temperature, dopo una breve flessione nella parte centrale della settimana (il giorno più freddo sarà mercoledì 2 maggio, con massime attorno ai 15 gradi), torneranno a salire: sabato e domenica si sfioreranno i 24-25 gradi di massima.