Dopo una settimana di instabilità e precipitazioni, il weekend sarà caratterizzato in Lombardia da nuvole passeggere e dall'assenza di piogge fino a domenica sera. In rialzo le temperature. Sulla parte orientale della regione il cielo sarà più sereno, ma nella serata del 15 aprile si potrebbero registrare deboli precipitazioni ovunque, più forti tra Mantova e Cremona. L'inizio della prossima settimana sarà ancora caratterizzato da un tempo incerto, con temporali probabili sulle regioni settentrionali e temperature in leggero calo. Di seguito nel dettaglio:

Sabato 14 aprile 2018 cielo sereno con nuvolosità debole con temperature minime comprese tra gli 8 e i 10° C, con esclusione della provincia di Sondrio, dove le temperature si attestano intorno agli zero gradi nei comuni di montagna (Foppolo e Livigno in special modo, dove rispettivamente si scenderà a -2 e -1). Le temperature massime sono comprese invece tra i 16° e i 18°. Minima e massima di Milano: 9-17° C.

Domenica 15 aprile 2018 il cielo potrebbe diventare più instabile nel corso della giornata, fino a far registrare precipitazioni in serata su tutta la regione e con fenomeni temporaleschi nel Mantovano. Temperature in ulteriore aumento, con minime comprese tra gli 8 e i 13°. non si registreranno valori al di sotto dello zero anche nella provincia di Sondrio, dove il valore più basso saranno i 2° di Livigno. In aumento anche le massime, con valori compresi tra 13 e 19 gradi. Le temperature a Milano saranno tra i 12° di minima e i 17 di massima.