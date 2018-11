in foto: La neve alla Colma di Sormano (Foto: Meteocomo via Facebook)

Tra la notte di ieri e questa mattina la neve ha imbiancato le Alpi e le Prealpi lombarde, anche a bassa quota (400 metri). Le previsioni meteo sulla Lombardia indicano però per la giornata odierna la prevalenza di cielo coperto, ma senza precipitazioni di rilievo. Le temperature sono in leggera risalite ma restano basse: in pianura le minime saranno comprese tra 2 e 4 gradi e le massime tra 6 e 10 gradi. Ieri notte la neve è apparsa anche nella Brianza comasca, alla Colma di Sormano: le immagini del terreno imbiancato sono apparse sui social network. Secondo l'Agenzia regionale per la protezione ambientale fino a venerdì resterà sulla regione una nuvolosità variabile con bassa probabilità di precipitazioni e temperature in lieve aumento. Mercoledì 21 e giovedì 22 novembre non sono attese precipitazioni. Tra venerdì e sabato, invece, è atteso un probabile peggioramento. Da venerdì 23 novembre infatti una nuova perturbazione atlantica raggiungerà il Nord, portando piogge e nevicate diffuse sopra i 1000 metri. Il maltempo durerà anche nel weekend e si estenderà in tutta Italia.