Sono bastati pochi giorni di tempo a Milano per passare da quella che sembrava una lunga coda dell'inverno a quello che sembra un anticipo d'estate. E la riprova è anche nei nomi dei fenomeni atmosferici, una pratica in realtà poco scientifica e molto "mediatica" che però da anni è ormai in voga. Da nomi che solo a pronunciarli evocano il freddo, come Buran, si è arrivati già a metà aprile ad Apollo, il dio del sole. Quest'ultimo è infatti il nome scelto per la massa d'aria calda proveniente dall'Africa settentrionale e che ha investito tutta l'Italia. Sono in particolare le regioni settentrionali della Penisola a beneficiare degli effetti dell'anticiclone. Venerdì 20 aprile sarà il giorno più caldo, con temperature che a Milano potranno arrivare a toccare i 27-28 gradi. Una vera e propria manna per il capoluogo lombardo, che proprio in questi giorni ospita gli eventi del Salone del mobile e del Fuorisalone, inseriti nell'ambito della Milano design week.

Le centinaia di migliaia di visitatori della città stanno beneficiando già da giorni di un tempo decisamente favorevole: giornate soleggiate, con la quasi totale assenza di nuvole e temperature elevate, che consentono di andarsene in giro in maniche corte come se si fosse davvero in estate. La situazione non dovrebbe cambiare nei prossimi giorni: dopo il picco di caldo di domani le temperature scenderanno, ma solo di qualche grado, ma le giornate rimarranno gradevoli e asciutte almeno fino alla fine del mese. Il weekend, in cui è in programma la chiusura della Design week, sarà all'insegna del bel tempo. Qualche rannuvolamento è previsto a partire dalla prossima settimana, ma solo attorno al primo maggio potrebbe tornare a far capolino la pioggia. Il caldo record per aprile non deve far dimenticare che si tratta di un'anomalia: le temperature sono di circa 8-10 gradi oltre la media mensile.