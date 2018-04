La settimana delle ultime piogge invernali, fuori tempi massimo, è ormai alle spalle. In Lombardia il caldo è arrivato con prepotenza già da un paio di giorni e anche nella giornata di giovedì 19 aprile si confermerà la tendenza all'aumento delle temperature. In mattinata il cielo sarà sereno ovunque, con poche nuvole solo sulle province della Lombardia occidentale. Nel pomeriggio e in serata qualche addensamento insisterà tra Varese e Lecco, senza tuttavia mai minacciare piogge. In nottata, su tutta la regione il cielo torna ad essere completamente sgombro di nuvole.

Temperature prevalentemente stabili rispetto alla giornata precedente, con valori che, su tutta la regione, vanno dalla minima di 8° C di Sondrio alla massima di 26° di Milano. Nel dettaglio di seguito riportiamo i valori delle minime e delle massime nelle province lombarde: Bergamo 14-25°, Brescia 13-25°, Como 11-25°, Cremona 11-25°, Lecco 14-23°, Lodi 12-25°, Mantova 11-25°, Milano 15-26°, Monza-Brianza 14-25°, Pavia 13-25°, Sondrio 8-26° e Varese 11-23°.

Nei prossimi giorni, come anticipato, si conferma il cielo sereno, almeno fino alla mattina di lunedì 22 aprile. Le temperature, già alte, continueranno a salire, raggiungendo nella giornata di sabato il valore massimo di 28 gradi a Sondrio e di 27 sulle restanti province. Lunedì si potrebbe inserire dalla Lombardia orientale un fronte di maltempo che nei giorni successivi potrebbe caratterizzare il meteo delle province di Varese, Como, Lecco, Bergamo e Brescia.