La settimana che ha portato la neve in tutta la Lombardia, imbiancando anche Milano e altre zone di pianura, è da poco finita. Ma dalla mezzanotte di oggi, martedì 6 marzo, torna l'allerta neve in varie zone della regione. La sala operativa della Protezione civile della Lombardia ha infatti diramato una comunicazione di ordinaria criticità (corrispondente al codice giallo) per rischio neve sulle seguenti zone omogenee: Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi varesine, Prealpi comasche e lecchesi, Prealpi bergamasche, Valcamonica, Prealpi bresciane e Appenino pavese. Interessate dunque le province di Sondrio, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia e Pavia. Le nevicate più intense sono previste tra la tarda mattinata e il pomeriggio di domani, mercoledì 7 marzo.

Nevicherà in sostanza su tutte le Alpi e Prealpi della Lombardia, con fiocchi più abbondanti oltre gli 800 metri. Ma la neve è attesa anche a quote più basse nel corso della giornata. Gli accumuli più significativi, tra 10 e 15 centimetri, sono previsti nelle zone della Media-bassa Valtellina, delle Alpi Orobie e della Valcamonica tra i 600 e i 1200 metri di quota. Le nevicate di stanotte e domani sono dovute al transito di un fronte freddo proveniente da ovest. Già giovedì 8 marzo, comunque, le nevicate dovrebbero cessare in tutta la regione, con al massimo qualche sporadico fiocco lungo i crinali di confine tra la Valchiavenna e l'alta Valtellina nella seconda parte della giornata. La protezione civile segnala possibili disagi soprattutto per quanto riguarda la circolazione su strade che si trovano oltre le quote segnalate: per chi dovesse percorrerle si raccomanda la massima prudenza.