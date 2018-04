Continua il maltempo in Lombardia e in gran parte del nord Italia. La giornata di mercoledì 11 aprile non si differenzia molto da quella precedente. Secondo le previsioni meteo dell'Aeronautica militare, nel corso della giornata di domani il tempo tende a peggiorare. Le prime ore del mattino mostrano infatti una nuvolosità diffusa, ma con pioggia solo sulla provincia di Pavia. Nella tarda mattinata il maltempo interessa tutta la regione, sebbene le piogge non dovrebbero essere intense e qualche comune al confine (Bormio, Livigno, Tirano e Chiavenna) potrebbe essere "risparmiato" dalle precipitazioni. In serata, però, anche queste isole di bel tempo dovranno cedere a nuvole e pioggia.

Rispetto al giorno precedente, martedì 10 aprile, le temperature sono in leggero calo. Le temperature minime si aggirano mediamente intorno ai 7 gravi, non considerando i valori al di sotto dello zero dei comuni di montagna. A Milano la massima sarà di 9 gradi, ma a Brescia, Sondrio ed Asola si arriva a 13° C.

Le piogge leggere della nottata proseguiranno fino al giorno dopo, dove l'intensità delle precipitazioni porterà veri e propri temporali prima nel Bergamasco, poi nelle province di Varese e Como. Giovedì le temperature subiranno un ulteriore calo. Il maltempo proseguirà fino alla giornata di venerdì, sebbene con ampie e diffuse schiarite. Bisognerà attendere sabato per poter posare l'ombrello e trascorrere una giornata all'aperto.